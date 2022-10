Dados confidenciais sobre Irã e China são achados entre documentos recuperados na casa de Trump

Segundo o The Washington Post, os relatórios apreendidos contêm material tão sensível, que podem colocar em perigo pessoas que colaboraram com a inteligência dos EUA edit

Sputnik - Informações altamente confidenciais sobre o Irã e a China estavam em alguns dos documentos recuperados pelo FBI durante uma busca em agosto na casa do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Mar-a-Lago na Flórida.

De acordo com a reportagem do Washington Post, os ofícios descreviam o trabalho de inteligência sobre Pequim e pelo menos um deles descrevia o programa de mísseis do Teerã, acrescentando que os documentos foram considerados entre os mais sensíveis em meio ao material apreendido pelo FBI.

Portanto, a divulgação de dados nesses documentos representaria vários riscos, incluindo colocar em perigo pessoas que ajudam a inteligência dos EUA e comprometer os esforços de coleta, segundo o jornal.

O Departamento de Justiça está investigando se Trump infringiu a lei ao levar registros do governo, incluindo cerca de 100 documentos confidenciais, para sua propriedade na Flórida depois de deixar o cargo em janeiro de 2021.

Ao mesmo tempo, o órgão está investigando se Trump ou sua equipe obstruíram a Justiça quando o FBI enviou agentes para revistar sua casa e alertou que mais documentos confidenciais ainda podem estar faltando.

