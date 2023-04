Dados econômicos da China no 1º trimestre excedem as expectativas

De acordo com cálculos preliminares, o PIB da China no primeiro trimestre foi de 28,4997 trilhões de yuans, um aumento de 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado edit

Rádio Internacional da China - "A taxa de crescimento do PIB no primeiro trimestre é superior às expectativas anteriores", "a recuperação econômica da China está se acelerando", "a economia da China teve um bom início do ano". Esses são comentários dos veículos de imprensa estrangeiros sobre os dados econômicos no primeiro trimestre, divulgados pela China no dia 18.

De acordo com cálculos preliminares, o PIB da China no primeiro trimestre foi de 28,4997 trilhões de yuans, um aumento de 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado, a preços constantes. Em relação ao primeiro trimestre de 2022, o valor agregado das indústrias chinesas acima da escala aumentou 3%, as vendas totais de bens de consumo no varejo aumentaram 5,8% e o total de importações e exportações de bens aumentou 4,8%. Os dados indicam que a economia chinesa começou a se recuperar de forma estável, consolidando as bases para alcançar as metas de desenvolvimento esperadas para 2023.

Este ano, a inflação nos Estados Unidos e na Europa tem sido elevada, enquanto sua política monetária permanence apertada. Alguns bancos desses países até encontraram crise de liquidez. Juntamente com o aumento do unilateralismo e protecionismo, a economia global se tornou mais instável. Neste contexto, o desempenho econômico da China no primeiro trimestre superou as expectativas, o que não foi fácil de ser alcançado. O Wall Street Journal disse que a recuperação econômica da China impulsionará a economia global em um momento de desaceleração econômica nos EUA e na Europa.

Bons resultados são obtidos com trabalho duro. Desde o início do ano, a China tem feito todo o possível para promover uma melhoria geral da economia, adotando uma política fiscal proativa e uma política monetária prudente, bem como outras várias políticas para estabilizar o crescimento, o emprego e os preços.

No primeiro trimestre, o investimento no setor manufatureiro da China cresceu 7% em relação ao ano anterior, com o setor de fabricação de alta tecnologia subindo 15,2%. Isto mostra que a transformação e a atualização econômica da China estão sendo promovidas com a nova energia dinâmica crescendo constantemente. A China tem otimizado e ajustado suas políticas de prevenção e controle de epidemias desde o início do ano, permitindo um intercâmbio pessoal mais estreito entre a China e os países estrangeiros. Uma série de plataformas abertas aproximaram também a China e o mundo, como o Fórum de Desenvolvimento da China, o Fórum de Boao para a Ásia, a Exposição Internacional de Produtos de Consumo da China e a Feira de Cantão, entre outras.

O valor total das importações e exportações de mercadorias da China atingiu 9,89 trilhões de yuans no primeiro trimestre, um aumento de 4,8% em relação ao ano anterior. O site Bloomberg informou que o crescimento inesperado das exportações da China no primeiro trimestre foi um sinal da recuperação da economia.

O atual ambiente internacional permanece complexo e a base da recuperação econômica da China está por consolidar, mas o impulso endógeno do crescimento econômico do país está aumentando gradualmente com as perspectivas de que o desempenho econômico nacional continue a melhorar. Muitas empresas multinacionais acreditam que, ao investir na China, estão escolhendo um futuro melhor.

