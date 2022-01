Daniel Ortega toma posse nesta segunda-feira para novo mandato como presidente da Nicarágua

Apoie o 247

247 - Daniel Ortega tomará posse nesta segunda-feira (10), novamente como presidente da Nicarágua, após ter sido reeleito em 7 de novembro com mais de 76% dos votos.

O ato de posse acontecerá na tarde desta segunda-feira na Plaza de la Revolución, a noroeste da capital Manágua.

Entre as delegações governamentais que confirmaram presença estão as da China, Coréia do Norte, Irã, Rússia, Síria, Belarus, Bolívia, Cuba, México, Argentina, Turquia, Venezuela e Vietnã. Partidos políticos progressistas e de esquerda latino-americanos também estarão presentes.

