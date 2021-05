De máscara no Equador, Bolsonaro participa de posse do novo presidente

Bolsonaro chegou à Assembleia Nacional do Equador, local da cerimônia, usando a proteção facial, equipamento dispensado por ele no Brasil edit

Flávia Said, Metrópoles - De máscara, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participa nesta segunda-feira (24/5) da posse do novo presidente do Equador, Guillermo Lasso. Bolsonaro chegou à Assembleia Nacional do Equador, local da cerimônia, usando a proteção facial. Ele está acompanhado do chanceler brasileiro, Carlos Alberto Franco França.

No domingo (23/5), Bolsonaro participou de um ato pró-governo no Rio de Janeiro e dispensou o equipamento durante todo o transcorrer do evento. Ele chegou à capital do Equador na noite de domingo.

Os presidentes do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou; do Chile, Sebastián Piñera; e da Colômbia, Iván Duque; e o rei da Espanha, Felipe VI, também estão em Quito para a posse de Lasso.

