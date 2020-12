De passagem pela Rússia, Oliver toma vacina Sputnik V contra Covid-19

Cineasta norte-americano Oliver Stone, de 74 anos, foi vacinado contra a Covid-19 com o imunizante russo Sputnik V. "É uma vacina muito boa, não entendo por que está sendo ignorada no Ocidente” disse edit

247 - O cineasta norte-americano Oliver Stone, de 74 anos, foi vacinado contra a Covid-19 com o imunizante russo Sputnik V. O diretor norte-americano está em viagem pela Rússia para gravar um documentário sobre os efeitos da mudança climática.

"Recebi uma vacina há alguns dias. Não sei se vai funcionar, mas ouvi coisas boas sobre a vacina russa", afirmou Stone em entrevista à emissora estatal russa Channel One. “Estou esperançoso", acrescentou. "É uma vacina muito boa, não entendo por que está sendo ignorada no Ocidente”, emendou em seguida, de acordo com a Newsweek.

A Rússia iniciou a vacinação em massa de sua população priorizando, em um primeiro momento, trabalhadores d na área de saúde e educação, com idades entre 18 e 60 anos. Os maiores de 6o anos não foram incluídos nos grupos priortários após especialstas alertarem sobre a possbilidade de eventuais riscos da Sputnik V para esta faixa etária.

Segundo os desenvolvedors do imunizante, a Sputnik V apresenta 91,4% de eficácia geral e de 100% contra casos graves.

