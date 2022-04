Defesa aérea síria repele ataque de Israel em Damasco, diz mídia local

"Os sistemas de defesa aérea sírios estão lutando contra a agressão israelense no céu de Damasco", escreveu a agência síria edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A agência de notícias estatal síria SANA informou que os sistemas de defesa aérea da Síria estão repelindo um ataque israelense em Damasco, no início da madrugada desta quarta-feira (27) no horário local (ainda noite de terça-feira, 26, em Brasília).

Um correspondente da Sputnik no país relatou que explosões foram ouvidas na capital.

"Os sistemas de defesa aérea sírios estão lutando contra a agressão israelense no céu de Damasco", escreveu a agência síria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Novos ataques #israelenses em #Damasco na capital #Syria

No último dia 10 de abril, as forças de defesa antiaérea sírias informaram que repeliram diversos ataques com mísseis de Israel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A tentativa de bombardeio foi realizada contra a província de Hama, no noroeste do país, informou o Ministério da Defesa sírio.

Na ocasião, a agência estatal de notícias SANA publicou que não houve mortes, apenas danos materiais.

Damasco faz repetidas denúncias no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) contra os ataques israelenses, que, segundo as autoridades sírias, ameaçam a soberania do país e a estabilidade regional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Israel justifica seus ataques alegando a presença de milícias iranianas e libanesas em território sírio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE