Defesa russa avisa: mercenários não serão poupados

247, com Agência Sputnik - Os mercenários estrangeiros serão atacados no território da Ucrânia onde quer que estejam, advertiu na segunda-feira (14) Igor Konashenkov, major-general da Rússia. O recado foi dado após o ataque de russos ao Centro Internacional de Manutenção da Paz em Yavoriv, na Ucrânia, e que deixou ao menos 35 mortos. O instrutor de tiro Tiago Rossi, de Maringá (PR), escapou do ataque. Tanto a Ucrânia como a Rússia usam mercenários na guerra.

"Vários países ocidentais apoiam a nível estatal a participação de seus cidadãos como mercenários da Ucrânia em ações militares contra divisões das forças russas. A partir de agora toda a responsabilidade sobre a morte desta categoria de cidadãos estrangeiros na Ucrânia recai apenas na administração desses países", de acordo com o representante oficial do Ministério da Defesa russo.

Segundo Konashenkov, "conhecemos todos os lugares em que estão os mercenários estrangeiros", e eles continuarão sendo atingidos com armas de alta precisão. "Quero voltar a avisar – nenhum dos mercenários será poupado, onde quer que estejam no território da Ucrânia."

O representante oficial do ministério russo também relatou sucesso na destruição de um depósito de munições. "Foi destruído um grande depósito de munições para lançadores múltiplos de foguetes no território da fábrica Antonov perto de Kiev, de onde as tropas russas estavam sendo alvejadas", disse ele.

