Defesas aéreas sírias repelem ataque israelense

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Militares sírios repeliram um "ataque aéreo israelense" nesta segunda-feira (7), na região Sul do país, informou a Agência Árabe Síria de Notícias (Sana, na sigla em inglês).

De acordo com a agência, as explosões podiam ser ouvidas na capital do país, Damasco. As informações sobre os danos causados pelo ataque, bem como sobre as possíveis vítimas, ainda não foram divulgadas.

Segundo a mídia estatal síria, frequentemente, as defesas aéreas do país precisam afastar "mísseis hostis" que aparecem no horizonte de Damasco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neste domingo (6), um ataque terrorista nas proximidades de Palmira deixou militares sírios mortos e feridos. De acordo com o Ministério da Defesa do país, o atentado custou a vida de 13 militares, incluindo oficiais, e deixou 18 feridos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE