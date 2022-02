Delegações da Ucrânia e Rússia devem se encontrar em Belarus nesta segunda

Apoie o 247

ICL

247 - O governo da ucraniano informou neste domingo (27) que concordou em ir até a fronteira do país com Belarus para negociar um possível cessar-fogo com a Rússia. De acordo com reportagem do UOL, o encontro será realizado na manhã desta segunda-feira (28), no horário local, madrugada no Brasil.

O local escolhido foi criticado pelo presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, que disse que não acredita muito no resultado desta reunião.

"Deixe que eles tentem, para que mais tarde nenhum cidadão da Ucrânia tenha qualquer dúvida de que eu, como presidente, tentei parar a guerra, quando houve chance, mesmo que pequena", disse Zelensky.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo comunicado do Ministério da Defesa ucraniano, houve acordo para que as delegações se encontrem "sem condições prévias, na fronteira entre Ucrânia e Belarus, nas proximidades do rio Pripvat.

Segundo o governo da Ucrânia, o presidente da Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, "assumiu a responsabilidade de garantir que todos os aviões, helicópteros e mísseis que estão em território bielorrusso permanecerão no solo durante a viagem, a reunião e o retorno da delegação ucraniana."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE