Demissões atingem a Casa Branca após resposta de Trump à invasão do Capitólio

247 - Três membros do governo Donald Trump renunciaram aos seus cargos, nessa quarta-feira (6), após a invasão do Capitólio, o Congresso americano, por uma multidão de apoiadores do presidente americano que não queriam reconhecer a vitória de Joe Biden. A informação é o jornal O Globo.

Renunciaram a secretária social da Casa Branca, Anna Cristina “Rickie” Niceta, a secretária de imprensa e atual chefe de gabinete da primeira-dama Melania Trump, Stephanie Grisham, e a vice-secretária de imprensa, Sarah Matthews.

Pelo menos três outros membros do governo, incluindo o conselheiro de Segurança Nacional, Robert O'Brien, estão considerando fazer o mesmo.

