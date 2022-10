Democracia, inovação e desenvolvimento aliado à segurança: Xi abre 20º Congresso do PCCh com discurso histórico sobre ‘nova era’

Apoie o 247

ICL

Leonardo Sobreira, de Pequim (247) - O 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China foi aberto neste domingo, 16, no Grande Salão do Povo, em Pequim.

Os delegados eleitos para a reunião foram saudados por uma orquestra militar, após a qual o secretário-geral do partido e presidente da República e da Comissão Militar Central, Xi Jinping, apresentou seu relatório, em nome do 19º Comitê Central do Partido.

Xi proferiu um discurso centrado na evolução do socialismo com características chinesas, nas conquistas do último quinquênio e nos desafios enfrentados no período. Ele também ofereceu sua visão sobre o caminho que deve ser seguido pelo partido frente às condições atuais.

O PCCh percorreu uma jornada de luta ao longo de cem anos. O nosso partido está comprometido com a grande causa da nação chinesa e também se dedica à nobre causa da paz e do desenvolvimento da humanidade, assumindo grandes responsabilidades e missões gloriosas, disse Xi.

Ao permanecer fiéis à aspiração inicial e à nossa missão, todos os camaradas do Partido devem conservar-se modestos e prudentes, trabalhar arduamente, ousar e saber lutar, e fortalecer a confiança e a iniciativa históricas, escrevendo capítulos mais esplêndidos do socialismo chinês na nova era, disse Xi.

O secretário-geral exaltou o trabalho do Comitê Central no último quinquênio, afirmando que o grupo uniu e liderou todo o partido, o exército e o povo de todos os grupos étnicos do país a lidarem com a situação internacional severa e complexa e os grandes riscos e desafios surgidos sucessivamente.

Desde o 19º Congresso Nacional do PCCh, disse Xi, desenvolvemos a cultura socialista avançada, demos ênfase à garantia e melhoria do bem-estar do povo, e conjugamos os esforços no combate à pobreza. Destacando a implementação de uma democracia popular de processo integral, ele disse ainda: Empenhamo-nos no desenvolvimento da ecocivilização, defendemos firmemente a segurança nacional, prevenimos e eliminamos os grandes riscos e salvaguardarmos a estabilidade social geral. Dedicamos grandes esforços à modernização da defesa nacional e das Forças Armadas, promovemos a diplomacia de país grande com características chinesas em todas as frentes e impulsionamos integralmente o novo grande projeto sobre o desenvolvimento do partido.

Em seguida, Xi defendeu a política de zero-Covid dinâmica, não oferecendo uma indicação de que as medidas para conter o contágio do novo coronavírus serão relaxadas. Também defendeu a aplicação da Constituição e da Lei Básica de Hong Kong para conduzir a região do caos para a estabilidade. Sobre Taiwan, o secretário-geral sublinhou ainda a determinação em conter as atividades secessionistas das forças da ‘independência de Taiwan’ e as provocações graves das forças externas de interferir nos assuntos de Taiwan.

Dominamos ainda mais a iniciativa estratégica para concretizar a reunificação total da pátria e consolidamos ainda mais o compromisso da comunidade internacional sobre a adesão ao princípio de ‘uma só China’, disse Xi.

Em uma indicação de que tanto desenvolvimento quanto segurança ocuparão um lugar central no planejamento da China nos anos seguintes, Xi declarou: 'Frente à situação internacional em mudanças drásticas, especialmente à chantagem, contenção, bloqueio e pressão máxima do exterior, nós colocamos os interesses nacionais em primeiro lugar e priorizamos a política interna. Mantivemos a firmeza estratégica e o espírito de luta e mostramos a nossa sólida vontade de não temer a força. Defendemos a dignidade nacional e os interesses essenciais do país em lutas, e dominamos firmemente nas mãos a iniciativa do desenvolvimento e segurança do país.

Xi prosseguiu afirmando que a inovação tecnológica será o centro da estratégia de desenvolvimento levada a cabo nos próximos anos. Para atender às necessidades estratégicas da China, vamos concentrar recursos em pesquisas científicas e tecnológicas originais e pioneiras para alcançar avanços em tecnologias essenciais em campos-chave, disse ele.

Esforços serão feitos para melhorar o novo sistema de mobilização de recursos em todo o país para fazer avanços tecnológicos importantes e aumentar a força da China em ciência e tecnologia estratégicas, acrescentou.

Xi frisou que a China continuará expandindo a abertura institucional no tocante a regras, regulações, administração e padrões. Posteriormente, ele disse: Vamos aprimorar o sistema de instituições através das quais as pessoas conduzem o país. A China estimulará a participação ordenada das pessoas nos assuntos políticos e garantirá a habilidade de sua população de participar em eleições democráticas, consultas, tomada de decisões, administração e supervisão em concordância com a lei, disse Xi.

Em seguida, Xi falou sobre a construção de uma cultura socialista com características chinesas, que garantirá o papel guiante do Marxismo na esfera ideológica. Para construir um país socialista moderno em todos os aspectos, devemos desenvolver a cultura socialista com características chinesa e sermos mais confiantes em nossa cultura, disse Xi.

O papel da governança é gerar o bem-estar do povo, destacou Xi. Devemos garantir e melhorar o bem-estar das pessoas ao longo da busca pelo desenvolvimento e encorajar todos a trabalharem juntos para atender às aspirações das pessoas por uma vida melhor, disse o líder.

Nesse sentido, segundo Xi, o PCCh trabalhará arduamente para resolver as dificuldades e problemas prementes que mais preocupam a população, melhorar o sistema de serviço público básico para elevar os padrões de serviço público e os tornar mais equilibrados e acessíveis, de modo a alcançar progressos sólidos na promoção da prosperidade comum.

Sobre as metas ambientais, Xi frisou que a China trabalhará de forma ativa e prudente em direção às metas de atingir o pico de emissões de carbono e a neutralidade de carbono. Com base na dotação de energia e recursos da China, avançaremos iniciativas para atingir o pico de emissões de carbono de maneira bem planejada e faseada, de acordo com o princípio de construir o novo antes de descartar o antigo, disse Xi.

O presidente prometeu modernizar os mecanismos de segurança nacional, que, segundo ele, é um pré-requisito para uma China próspera. Também afirmou que a China aumentará sua participação nos mecanismos de governança de segurança global, e que elevará a Iniciativa da China Pacífica a um novo nível.

Com esta nova arquitetura de segurança, poderemos proteger melhor o novo padrão de desenvolvimento da China, disse ele.

Outro ponto de destaque do discurso de Xi foi o enfoque à lealdade das Forças Armadas ao partido, que, segundo ele, padeciam de deficiências e pontos fracos. Fortaleceremos a construção do partido em todas as áreas nas Forças Armadas do povo para garantir que sempre obedeçam ao comando do partido, disse Xi.

Já finalizando seu discurso, Xi dirigiu suas falas a toda a humanidade, enaltecendo o conceito de ‘comunidade de destino compartilhado’.

Enfatizando que a humanidade enfrenta desafios sem precedentes, Xi pediu a todos os países que mantenham os valores compartilhados da humanidade de paz, desenvolvimento, equidade, justiça, democracia e liberdade, e promovam a compreensão mútua e forjem laços mais estreitos com outros povos.

Vamos todos unir forças para enfrentar todos os tipos de desafios globais, pediu Xi.

Ele reforçou que a política externa chinesa é pacífica, bem como a oposição do país hegemonismo, a mentalidade da Guerra Fria, interferência nos assuntos internos de outros países e padrões duplos.

Apoiaremos os mecanismos multilaterais como a Organização Mundial do Comércio e a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) a desempenharem melhor seus papeis, ampliaremos a influência dos mecanismos cooperativos como o BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai, e aumentaremos a representação e a voz dos países emergentes e países em desenvolvimento nos assuntos globais, disse Xi.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.