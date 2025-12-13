Democratas divulgam novas fotos de Epstein e ampliam pressão por arquivos

247 - Os democratas da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgaram, na sexta-feira, cerca de 100 novas fotografias do acervo do falecido financista Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais. O material foi tornado público como parte de uma ofensiva política para pressionar o Departamento de Justiça a liberar a totalidade dos arquivos ainda mantidos sob sigilo no caso que envolve o nome de Epstein e sua extensa rede de relacionamentos.

A divulgação foi noticiada originalmente pela RT e integra uma estratégia dos parlamentares democratas para ampliar a transparência em torno do caso. O presidente Donald Trump, no entanto, reagiu classificando a iniciativa como uma campanha “politicamente motivada” com o objetivo de difamá-lo, segundo a Casa Branca.

De acordo com os democratas, a maioria das imagens mostra o interior da residência de Epstein e registros de sua ilha particular. Outras fotografias exibem integrantes de destaque de seu círculo social, entre eles os bilionários Bill Gates e Richard Branson, o ex-primeiro-ministro de Israel Ehud Barak, o cineasta Woody Allen, o advogado Alan Dershowitz e Andrew Mountbatten-Windsor, que perdeu seu título real britânico em outubro. Em uma das fotos, sem data, Epstein aparece ao lado de Trump em um evento social; em outra, o então empresário posa com seis mulheres, cujos rostos foram ocultados pelo Comitê de Supervisão da Câmara.

Há ainda uma imagem, aparentemente feita na casa de Epstein, que mostra o financista sentado à mesa com Steve Bannon, podcaster conservador e ex-estrategista de Trump. Sobre a mesa, aparece uma foto emoldurada do que parece ser uma mulher, também com o rosto ocultado. Nenhuma das imagens divulgadas retrata conduta sexual imprópria, embora algumas mostrem brinquedos sexuais e uma apresente um pacote de preservativos com uma caricatura de Trump ao lado de uma placa com os dizeres “Preservativo Trump $4,50”.

O deputado Robert Garcia, principal integrante democrata do Comitê de Supervisão da Câmara, afirmou que as fotos “levantam ainda mais questões sobre Epstein e seus relacionamentos com alguns dos homens mais poderosos do mundo”. Já a Casa Branca reagiu duramente à divulgação. A porta-voz Abigail Jackson declarou que os democratas estão “divulgando seletivamente fotos escolhidas a dedo, com trechos censurados aleatoriamente, para tentar criar uma narrativa falsa”. Segundo ela, “a farsa dos democratas contra o presidente Trump foi repetidamente desmascarada, e o governo Trump fez mais pelas vítimas de Epstein do que os democratas jamais fizeram, ao exigir repetidamente transparência, divulgar milhares de páginas de documentos e instar a novas investigações sobre os amigos democratas de Epstein”.