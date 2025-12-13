TV 247 logo
      Democratas divulgam novas fotos de Epstein e ampliam pressão por arquivos

      Imagens reveladas pelo Comitê de Supervisão reacendem debate político sobre relações do financista com figuras poderosas e geram reação da Casa Branca

      Uma foto sem data de Jeffrey Epstein com Donald Trump, divulgada pelo Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes dos EUA em 12 de dezembro de 2025. (Foto: Divulgação)

      247 - Os democratas da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgaram, na sexta-feira, cerca de 100 novas fotografias do acervo do falecido financista Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais. O material foi tornado público como parte de uma ofensiva política para pressionar o Departamento de Justiça a liberar a totalidade dos arquivos ainda mantidos sob sigilo no caso que envolve o nome de Epstein e sua extensa rede de relacionamentos.

      A divulgação foi noticiada originalmente pela RT e integra uma estratégia dos parlamentares democratas para ampliar a transparência em torno do caso. O presidente Donald Trump, no entanto, reagiu classificando a iniciativa como uma campanha “politicamente motivada” com o objetivo de difamá-lo, segundo a Casa Branca.

      De acordo com os democratas, a maioria das imagens mostra o interior da residência de Epstein e registros de sua ilha particular. Outras fotografias exibem integrantes de destaque de seu círculo social, entre eles os bilionários Bill Gates e Richard Branson, o ex-primeiro-ministro de Israel Ehud Barak, o cineasta Woody Allen, o advogado Alan Dershowitz e Andrew Mountbatten-Windsor, que perdeu seu título real britânico em outubro. Em uma das fotos, sem data, Epstein aparece ao lado de Trump em um evento social; em outra, o então empresário posa com seis mulheres, cujos rostos foram ocultados pelo Comitê de Supervisão da Câmara.

      Há ainda uma imagem, aparentemente feita na casa de Epstein, que mostra o financista sentado à mesa com Steve Bannon, podcaster conservador e ex-estrategista de Trump. Sobre a mesa, aparece uma foto emoldurada do que parece ser uma mulher, também com o rosto ocultado. Nenhuma das imagens divulgadas retrata conduta sexual imprópria, embora algumas mostrem brinquedos sexuais e uma apresente um pacote de preservativos com uma caricatura de Trump ao lado de uma placa com os dizeres “Preservativo Trump $4,50”.

      O deputado Robert Garcia, principal integrante democrata do Comitê de Supervisão da Câmara, afirmou que as fotos “levantam ainda mais questões sobre Epstein e seus relacionamentos com alguns dos homens mais poderosos do mundo”. Já a Casa Branca reagiu duramente à divulgação. A porta-voz Abigail Jackson declarou que os democratas estão “divulgando seletivamente fotos escolhidas a dedo, com trechos censurados aleatoriamente, para tentar criar uma narrativa falsa”. Segundo ela, “a farsa dos democratas contra o presidente Trump foi repetidamente desmascarada, e o governo Trump fez mais pelas vítimas de Epstein do que os democratas jamais fizeram, ao exigir repetidamente transparência, divulgar milhares de páginas de documentos e instar a novas investigações sobre os amigos democratas de Epstein”.