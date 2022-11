Democratas tentam conter perdas para republicanos no Congresso dos EUA

Apoie o 247

Reuters - O controle do Congresso está em disputa na manhã desta quarta-feira (9), após as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, com muitas das disputas mais competitivas ainda sem resultado, deixando incerto se os republicanos vão quebrar o fraco controle dos democratas no poder.

Em uma vitória crítica para o partido do presidente Joe Biden, o democrata John Fetterman conseguiu uma cadeira no Senado dos EUA na Pensilvânia, derrotando o médico republicano Mehmet Oz e aumentando as chances de seu partido de ocupar a Câmara.

O clima na Casa Branca melhorou à medida que a noite avançava, com assessores antes nervosos permitindo que sorrisos surgissem em seus rostos e dizendo que os primeiros sinais para os democratas eram melhores do que o esperado. No Twitter, Biden postou uma foto sua parabenizando alguns dos vencedores democratas por telefone.

Na Câmara dos Deputados, os republicanos continuaram sendo os favoritos para conquistar uma maioria que lhes permita interromper a agenda legislativa de Biden. No início da quarta-feira, o partido havia conquistado dos Democratas seis cadeiras na Câmara, projetou a Edison Research, uma a mais do que o mínimo necessário para assumir o controle da casa.

Esse número pode mudar. Apenas 13 das 53 disputas mais competitivas, com base em uma análise da Reuters dos principais analistas apartidários, foram decididas, levantando a perspectiva de que o resultado final pode não ser conhecido por algum tempo.

O partido que ocupa a Casa Branca quase sempre perde cadeiras nas eleições no meio do primeiro mandato de quatro anos de um presidente, e Biden luta com baixa aprovação pública há mais de um ano.

Mas as esperanças republicanas de uma "onda vermelha" de vitórias se desvaneceram quando os democratas mostraram uma surpreendente resiliência em várias disputas importantes. Os democratas foram projetados como vencedores em 11 das 13 disputas acirradas que foram decididas.

"Definitivamente não é uma onda republicana, com certeza", disse a senadora republicana Lindsey Graham à NBC em entrevista.

A presidente democrata da Câmara, Nancy Pelosi, disse em um comunicado: "Está claro que os membros e candidatos democratas da Câmara estão superando fortemente as expectativas em todo o país".

A insatisfação dos eleitores com a decisão da Suprema Corte de junho de derrubar o direito nacional ao aborto ajudou os democratas a conter suas perdas.

Uma maioria republicana na Câmara, mesmo que estreita, seria capaz de bloquear as prioridades de Biden enquanto lança investigações politicamente prejudiciais sobre seu governo e sua família.

O Senado ainda estava em disputa, com batalhas cruciais no Arizona, Geórgia e Nevada ainda em curso.

A corrida para o Senado da Geórgia pode terminar no segundo turno em 6 de dezembro, possivelmente com o controle do Senado em jogo. Os democratas atualmente controlam o Senado 50-50 com a vice-presidente Kamala Harris capaz de quebrar quaisquer laços.

Trinta e cinco assentos no Senado, todos os 435 assentos na Câmara e três dúzias de eleições para governadores estavam em disputa. O governador da Flórida, Ron DeSantis, um dos principais candidatos à indicação presidencial republicana em 2024, aumentou seu crescente perfil nacional com uma vitória dominante sobre o deputado democrata Charlie Crist, projetou Edison.

A alta inflação e os direitos ao aborto foram as principais preocupações dos eleitores, com cerca de três em cada dez eleitores escolhendo um ou outro como sua principal preocupação, mostraram pesquisas de boca de urna. A criminalidade, um dos principais focos das mensagens republicanas nas últimas semanas da campanha, foi a principal questão para cerca de um em cada dez eleitores.

