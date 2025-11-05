Democratas vencem eleições-chave e desafiam domínio de Trump

WASHINGTON, 4 de novembro (Reuters) - Os democratas venceram três disputas eleitorais nesta terça-feira, nas primeiras eleições importantes desde que Donald Trump reassumiu a presidência, elevando uma nova geração de líderes e dando ao partido, que vinha enfrentando dificuldades, um novo impulso antes das eleições para o Congresso do ano que vem.

Na cidade de Nova York, Zohran Mamdani, um socialista democrático de 34 anos, venceu a eleição para prefeito , coroando uma ascensão meteórica e improvável de um legislador estadual anônimo a uma das figuras democratas mais proeminentes do país. E na Virgínia e em Nova Jersey, as democratas moderadas Abigail Spanberger, de 46 anos, e Mikie Sherrill , de 53 anos, venceram as eleições para governador com ampla vantagem, respectivamente.

"Se alguém pode mostrar a uma nação traída por Donald Trump como derrotá-lo, é a cidade que o criou. E se existe alguma maneira de aterrorizar um déspota, é desmantelando as próprias condições que lhe permitiram acumular poder", disse Mamdani a uma multidão ruidosa de apoiadores. "Então, Donald Trump, já que sei que você está assistindo, tenho quatro palavras para você: aumente o volume."

As eleições de terça-feira serviram como um barômetro de como os americanos estão reagindo aos tumultuosos nove meses de Trump no cargo. As disputas também serviram como um teste para as diferentes estratégias de campanha do Partido Democrata antes de 2026, com o partido fora do poder em Washington e ainda tentando abrir caminho para sair do ostracismo político.

Dito isso, as eleições de meio de mandato estão a um ano de distância, uma eternidade na era Trump, e as pesquisas de opinião mostram que a marca democrata continua amplamente impopular, mesmo com a queda na popularidade do próprio Trump. As disputas mais acompanhadas na terça-feira também ocorreram em regiões de tendência democrata que não apoiaram Trump na eleição presidencial do ano passado.

Talvez o maior impulso prático para os democratas na terça-feira tenha vindo da Califórnia, onde os eleitores aprovaram um plano para redesenhar o mapa dos distritos eleitorais do estado a favor do partido, ampliando uma batalha nacional sobre o redistritamento que moldará a corrida para a Câmara dos Representantes dos EUA.

Os candidatos vencedores na terça-feira podem revitalizar e inspirar maior engajamento dos eleitores democratas, muitos dos quais clamavam por novas caras na vanguarda do partido. A participação na eleição para prefeito da cidade de Nova York foi a maior desde pelo menos 1969.

Os três candidatos democratas enfatizaram questões econômicas, particularmente a acessibilidade , um tema que continua sendo uma grande preocupação para a maioria dos eleitores. Mas Spanberger e Sherrill representam a ala moderada do partido, enquanto Mamdani usou uma campanha insurgente impulsionada por um vídeo viral para se apresentar como um progressista declarado, nos moldes do senador Bernie Sanders e da deputada Alexandria Ocasio-Cortez.

Mamdani, que se tornará o primeiro prefeito muçulmano da maior cidade dos EUA, superou o ex-governador democrata Andrew Cuomo, de 67 anos, que concorreu como independente após perder a indicação para Mamdani no início deste ano. Cuomo, que renunciou ao cargo de governador há quatro anos após alegações de assédio sexual que ele nega, retratou Mamdani como um esquerdista radical cujas propostas eram inviáveis ​​e perigosas.

Mamdani defendeu o aumento de impostos sobre empresas e pessoas ricas para financiar políticas ambiciosas de esquerda, como o congelamento de aluguéis, creches gratuitas e ônibus urbanos gratuitos. Executivos de Wall Street expressaram preocupação com a possibilidade de um socialista democrático assumir o comando da capital financeira mundial.

Os republicanos já sinalizaram que pretendem apresentar Mamdani como a figura central do Partido Democrata. Trump rotulou Mamdani incorretamente de "comunista" e prometeu cortar o financiamento da cidade em resposta à ascensão de Mamdani.

Em uma publicação nas redes sociais na noite de terça-feira, Trump atribuiu as derrotas ao fato de seu nome não estar na cédula eleitoral e à paralisação em curso do governo federal.

Trump paira sobre as eleições.

Spanberger, que derrotou a vice-governadora republicana Winsome Earle-Sears, assumirá o cargo de governador da Virgínia, substituindo o republicano Glenn Youngkin. Sherrill, de Nova Jersey, derrotou o republicano Jack Ciattarelli e sucederá o governador democrata Phil Murphy.

Tanto Sherrill quanto Spanberger buscaram associar seus oponentes a Trump, numa tentativa de explorar a frustração entre os eleitores democratas e independentes em relação ao seu mandato caótico.

"Enviamos uma mensagem ao mundo de que, em 2025, a Virgínia escolheu o pragmatismo em vez do partidarismo", disse Spanberger em seu discurso de vitória. "Escolhemos nossa Comunidade em vez do caos."

Durante a paralisação do governo, Trump forneceu aos dois candidatos munição para a reta final da campanha.

Sua administração ameaçou demitir funcionários federais — uma medida com um impacto desproporcional na Virgínia, estado vizinho a Washington, D.C., e lar de muitos funcionários públicos. Ele congelou bilhões em verbas para um novo túnel ferroviário no Rio Hudson, um projeto crucial para a grande população de trabalhadores que se deslocam diariamente para o trabalho em Nova Jersey.

Em entrevistas realizadas em seções eleitorais da Virgínia na terça-feira, alguns eleitores disseram que as políticas mais controversas de Trump estavam em suas mentes, incluindo seus esforços para deportar imigrantes que entraram ilegalmente nos EUA e para impor tarifas onerosas sobre a importação de produtos estrangeiros, cuja legalidade está sendo analisada pela Suprema Corte dos EUA esta semana.

Juan Benitez, um gerente de restaurante de 25 anos que se descreveu como independente e votou pela primeira vez, apoiou todos os candidatos democratas da Virgínia, citando sua oposição às políticas de imigração de Trump e à paralisação do governo, que ele atribuiu ao presidente.

Para os republicanos, as eleições de terça-feira serviram como um teste para saber se os eleitores que impulsionaram a vitória de Trump em 2024 ainda comparecerão às urnas quando ele não estiver na cédula.

Mas Ciattarelli e Earle-Sears, ambos concorrendo em estados com tendência democrata, enfrentaram um dilema: criticar Trump poderia significar perder seus apoiadores, mas apoiá-lo de forma muito próxima poderia alienar eleitores moderados e independentes que desaprovam suas políticas.

Reportagem de Joseph Ax em Washington, Maria Tsvetkova em Nova York e Tim Reid em Stafford, Virgínia; Reportagem adicional de Bo Erickson, Jasper Ward, Jonathan Allen, Costas Pitas, Ismail Shakil, Andrea Shalal, Kanishka Singh, Ashraf Fahim, Julia Harte e Andrew Hofstetter; Edição de Paul Thomasch e Howard Goller