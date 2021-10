Denunciado por invasão do Capitólio, Bannon organiza estreia de filme sobre Bolsonaro nos EUA

O ex-assessor de Donald Trump e guru do clã Jair Bolsonaro, Steve Bannon participará da exibição em Washington do filme “Nem tudo se desfaz”, que conta a ascensão de Bolsonaro edit

247 - O ex-assessor do ex-presidente Donald Trump e guru do clã Jair Bolsonaro Steve Bannon, que foi denunciado por desacato na invasão do Capitólio, participará da exibição em Washington do filme “Nem tudo se desfaz”, que conta a ascensão de Jair Bolsonaro, dirigido por Josias Teófilo. A informação é do colunista do Metrópoles, Guilherme Amado.

Segundo o jornalista, a participação de Bannon na sessão nos Estados Unidos, prevista para novembro, foi comunicada por Teófilo na noite da última terça-feira (19), no lançamento da obra em Brasília.Bannon foi um dos estrevistados do filme e em junho demonstrou interesse em distribuir a obra nos EUA.

Em 19 de outubro, um comitê do Congresso dos EUA que investigava o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio aprovou por unanimidade a acusação de desacato ao Congresso contra Steve Bannon.

Além disso, o relatório recomendou a acusação criminal por uma votação unânime de 9-0, chamando de "chocante" que Bannon se recusou a cumprir as intimações que buscavam documentos e depoimentos.

Em agosto de 2020, Bannon foi preso sob a acusação de fraude pelo desvio de até US$ 1 milhão. Foi solto horas depois, depois de pagar uma fiança de US$ 5 milhões.

