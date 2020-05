Denúncias de violência doméstica crescem 73% na Itália após confinamento total

No total, foram realizadas 5.031 ligações para o serviço público antiviolência contra a mulher na Itália, entre os dias 1° de março e 16 de abril. Cerca de 40% dos telefonemas, mais de 2 mil, relatavam episódios de violência e perseguição edit

247 - Na Itália, após o início do confinamento total, o número de ligações válidas para o principal serviço público antiviolência contra a mulher subiu 73% entre os dias 1° de março e 16 de abril, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, aponta o Instituto Nacional de Estatística (Istat). A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Segundo o instituto, 40% das 5.031 ligações foram realizadas por mulheres que relataram episódios de violência e perseguição. No total, 2.013 vítimas receberam atendimento pelo serviço durante a quarentena, acrescenta a reportagem, com o registro de aumento de quase 60% em relação ao mesmo período de 2019.

O Instituto Istat, através de um relatório publicado nesta quarta-feira (13), disse que "o número 1522 parece ter representado um instrumento de muito apoio às vítimas de violência durante o 'lockdown'. O crescimento das chamadas válidas não é nem comparável àquilo que foi registrado nos anos anteriores".

