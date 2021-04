Departamento de Estado dos EUA recomenda não viajar ao Brasil

247 - O Departamento de Estado dos Estados Unidos colocou o Brasil nesta terça-feira (20) no nível quatro em uma escala de países não recomendáveis para se ter como destino.

O motivo é claro: o descontrole da pandemia de Covid-19 no Brasil de Jair Bolsonaro. De acordo com o governo estadunidense, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) "emitiu um aviso de saúde em viagem de nível 4 para o Brasil devido à Covid-19, indicando um nível muito alto [da doença] no país. Os viajantes para o Brasil podem enfrentar fechamentos de fronteira, proibições de viagens, pedidos de permanência em casa, fechamentos de negócios e outras condições de emergência dentro do país devido à Covid”.

O Departamento de Estado ainda cita a alta criminalidade no Brasil como mais uma razão para não viajar ao país. "Crimes violentos, como assassinato, assalto à mão armada e roubo de carros, são comuns nas áreas urbanas, dia e noite. A atividade de gangues e o crime organizado são generalizados. Assaltos são comuns. Funcionários do governo dos EUA são desencorajados a usar ônibus públicos municipais em todas as partes do Brasil devido ao elevado risco de roubo e agressão a qualquer hora, especialmente à noite".

