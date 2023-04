Departamento de Trabalho de Taiwan do PCCh emite declaração sobre viagem de "trânsito" de Tsai Ing-wen pelos EUA

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O porta-voz do Departamento de Trabalho de Taiwan do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) emitiu na última quinta-feira uma declaração sobre a reunião entre a líder de Taiwan, Tsai Ing-wen, e Kevin McCarthy, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Segue o texto completo da declaração:

A líder de Taiwan, Tsai Ing-wen, se reuniu na última quinta-feira com o presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Kevin McCarthy, durante o chamado "trânsito" da primeira pelos EUA. Este é outro movimento provocativo das autoridades do Partido Progressista Democrata (PPD) de Taiwan para continuar a conspirar com os EUA e "agarrar-se ao apoio dos EUA para buscar a independência". Expressamos nossa forte condenação, tomaremos medidas resolutas para punir as forças separatistas que buscam a "independência de Taiwan" e seu comportamento, e salvaguardaremos resolutamente a soberania e a integridade territorial da China.

Por algum tempo, as autoridades do PPD julgaram mal a situação, pensando que a competição estratégica entre a China e os EUA oferece oportunidades para "se agarrar ao apoio dos EUA para buscar a independência", e se uniram inescrupulosamente com as forças externas. Elas estão sob a ilusão de que, agarrando-se aos EUA, podem ser totalmente descaradas em sua tentativa provocativa de buscar a "independência" e trair os interesses da nação chinesa. O "trânsito" de Tsai nada mais é do que uma cobertura para os esquemas de busca da "independência".

Realizar a reunificação completa da China é uma aspiração compartilhada de todos os filhos e filhas da nação chinesa, bem como uma parte essencial da revitalização nacional. A China deve ser e certamente será reunificada. Como as forças separatistas que buscam a "independência de Taiwan" podem parar a roda rolante da história? Tsai e as autoridades do PPD, por motivos egoístas do PPD, entrincheiraram-se na posição errônea da "independência de Taiwan" e serviram como uma ferramenta para as forças anti-China nos EUA conterem a China. No entanto, suas ações nunca podem mudar o fato de que Taiwan é parte da China, e só vão empurrar Taiwan para a beira da guerra e trazer grande sofrimento para os compatriotas de Taiwan.

Há apenas uma China no mundo e Taiwan faz parte da China. O princípio de Uma Só China é uma norma universalmente reconhecida das relações internacionais e um consenso aceito pela comunidade internacional. Resolver a questão de Taiwan é um assunto para o povo chinês e um assunto interno da China, e não tolera interferência externa. O lado dos EUA continuamente obscurece e esvazia o princípio de Uma Só China, e viola severamente seu sério compromisso político que assumiu nos três comunicados conjuntos China-EUA. Também repete ações e observações erradas em relação à questão de Taiwan e envia sinais seriamente errados às forças que buscam a "independência de Taiwan". No entanto, quaisquer que sejam as ações tomadas pelas forças anti-China nos EUA para "usar Taiwan para conter a China" ou "conter a China apoiando Taiwan" não interromperão o processo histórico da reunificação da China.

Pedimos que as autoridades do PPD desistam completamente dos esquemas separatistas que buscam a "independência de Taiwan" e parem de ir mais longe no caminho condenado de "se agarrar ao apoio dos EUA para buscar a independência" até o ponto de não retorno. Qualquer atividade que busque a "independência de Taiwan" será esmagada pelas poderosas forças antissecessão e pró-reunificação do povo chinês.

