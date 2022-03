Depois de cooptar Eduardo Leite, Kassab convida filho de Franco Montoro, fundador do PSDB, para disputar eleição pelo PSD

O presidente do PSD está em plena atividade visando atrair quadros do PSDB edit

247 - O presidente do PSD, Gilberto Kassab, convidou o ex-deputado estadual Ricardo Montoro (PSDB), filho do ex-governador e um dos fundadores do PSDB André Franco Montoro, para trocar de partido e ser vice em chapa para o governo de São Paulo ou candidato a senador.

Ricardo Montoro, vice-presidente da Cohab desde 2017, ficou de avaliar o chamado. O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuth, deixou o PSDB com o objetivo de disputar o Governo de São Paulo pelo PSD, com o apoio de tucanos históricos que se opõem a João Doria e Rodrigo Garcia, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Esses mesmos tucanos têm defendido que o PSDB desista da candidatura de Doria e lance Leite como candidato presidencial. Em caso de insucesso dessa estratégia, eles estudam apoiar uma eventual candidatura do governador gaúcho pelo PSD.

