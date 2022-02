Depois de virar meme, fabricantes de móveis disputam autoria de mesa em que Putin recebeu líderes

Apoie o 247

Por RFI - O móvel, que virou alvo de piada e viralizou nas redes sociais, foi a solução encontrada pelo chefe de Estado russo para manter o distanciamento social de líderes que se recusaram a se submeter a testes de Covid-19 por profissionais russos antes de encontrá-lo, como foi o caso do presidente francês, Emmanuel Macron, há 11 dias. A cena inspirou diversos internautas, que usaram a imagem para criar diferentes montagens no Twitter.

O famoso móvel branco de seis metros de comprimento laqueado, ornado com folhas de ouro, foi feito sob medida em 1995 e entregue ao Kremlin, afirma o empresário italiano. "A mesa fazia parte de uma das maiores encomendas que já tivemos", declarou.

O móvel foi pago em liras, conta. Hoje, o preço corresponderia a cerca de € 100 mil euros (aproximadamente R$ 580 mil). A encomenda do governo russo, que na época tinha Boris Yeltsin no comando, chegou a € 20 milhões.

"Uma mesa é um lugar onde comemos, nos divertimos e brincamos, mas onde também decidimos guerras ou assinamos armistícios. Esperamos que ela traga sorte, e não leve a uma guerra", disse o CEO da fábrica de móveis à agência AFP. Como a empresa não foi a primeira a reivindicar a autoria do design do móvel, o empresário italiano fez questão de reunir e mostrar provas: uma foto da mesa colocada em um livro sobre o Kremlin, de 1999, um certificado assinado em 22 de novembro pelo então presidente Boris Yeltsin, e o projeto detalhado da mesa, antes da fabricação.

Espanhol também reivindica

"Tenho certeza do que estou dizendo", diz Pologna, questionado sobre as declarações de um outro fabricante espanhol, Vicente Zaragoza, que afirma ser o criador do famoso móvel, em 2005. "Imagino que, na Espanha, eles possam ter feito uma réplica, mas não posso afirmar", declarou o empresário italiano, tentando evitar polêmica.

Além do presidente francês, Emmanuel Macron, o chanceler alemão, Olaf Scholz, também se recusou a fazer um teste contra a Covid-19 e sentou-se na longa mesa. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que recentemente esteve na Rússia, pode conversar com Putin um pouco mais de perto, já que não se negou a fazer o teste.

Segundo o empresário italiano, sua fábrica mobiliou dois andares de uma área de cerca de 7000 m2 no Kremlin. "No exterior, a qualidade do design e do artesanato italianos são conhecidos", disse.

O sucesso da mesa, que se transformou em um objeto "cult", inspirou a família Pologna. "Produzir novas peças pode ser uma boa ideia", diz. Entre os clientes da marca estão famílias reais do Oriente Médio e ditadores como o ex-líder líbio Mouammar Kadhafi ou o iraquiano Saddam Hussein.

*Com informações da AFP

