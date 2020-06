Deputada brasileira na Espanha acusa Bolsonaro em carta ao Parlamento Europeu

247 - Única parlamentar na ativa fora do Brasil, a deputada sergipana Maria Dantas, eleita na Espanha pelo Esquerda Republicana em 2019, vai denunciar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) junto ao Parlamento Europeu. Na próxima segunda-feira, dia 8, ela enviará uma carta a deputados dos 27 Estados-membros da União Europeia, com um dossiê de 11 páginas, contendo uma série de acusações contra o chefe do Executivo no Brasil, a maior parte veiculada na mídia internacional. Combate ao coronavírus, Amazõnia e povos indígenas são alguns dos temas em destaque no documento, que foi elaborado pela deputada em inglês, mas traduzido para outros idiomas, entre eles castelhano, catalão, francês e alemão. A reportagem é do jornal O Globo.

"A carta já foi enviada ao Parlamento Europeu, serão recolhidas adesões de parlamentares e posteriormente ela será enviada ao Comissário Europeu. Também será enviada a todos os Parlamentos nacionais de todos os Estados Membros da UE. A ideia é interpelar os meus pares dos Legislativos europeus para que façam instâncias aos seus Executivos, para que sejam criados intergrupos em comissão legislativa", diz Maria Dantas.

A reportagem acrescenta que a parlamentar levou um mês para produzir o documento. Segundo ela, não existe nesses países da Europa uma agenda voltada às questões políticas e ambientais no Brasil.

