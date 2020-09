Deputado argentino renuncia após ser flagrado beijando seios da namorada em sessão (vídeo)

Juan Ameri fazia parte da base de apoio de Alberto Fernández, e, além do escândalo, ainda foi alvo de nova acusação: mulheres do seu partido contaram que ele oferecia cargos na direção regional em troca de favores sexuais edit

Revista Fórum - Menos de 24 horas depois do vídeo em que foi flagrado beijando os seios de sua namora em plena sessão virtual da Câmara dos Deputados, o kirchnerista Juan Emilio Ameri decidiu renunciar ao seu mandato.

A decisão já era um rumor na noite anterior, quando o parlamentar havia sofrido apenas uma suspensão temporária do seu mandato, mas foi oficializada na manhã desta sexta-feira (25), antes que a oposição protocolasse um pedido formal de expulsão na Comissão de Ética.

No vídeo desta quinta, transmitido ao vivo pelo canal oficial da Câmara, é possível ver que Ameri deixa sua namorada entrar no quarto onde ele está e se sentar no seu colo, enquanto outro deputado está falando. Minutos depois, ele enfia a mão dentro da blusinha da mulher e tira um dos seios dela para fora, e passa a beijá-lo. O parlamentar reconheceu que sabia que sua câmera estava ligada, mas alega que “pensava que a conexão havia caído e que ninguém estava vendo aquilo”.

