Deputado notável da oposição de Taiwan visita China continental

Leonardo Sobreira, de Pequim (247) - O vice-líder do Kuomintang (KMT), Andrew Hsia, visita a China continental nesta semana em meio a tensões entre Pequim e Taipei.

O dirigente reuniu-se com Zhang Zhijun, chefe da Associação para Relações Através do Estreito de Taiwan, que administra as relações de Pequim com a ilha. No encontro em Xangai, Hsia defendeu a retomada das conversações entre os lados e mais conexões aéreas como forma de reduzir as tensões, enquanto Zhang destacou sua amizade com o dirigente, apesar da situação "tensa e tumultuosa", segundo a agência Xinhua.

Segundo nota divulgada pelo KMT na quarta-feira, 24, Zhang também expressou o descontentamento dos taiwaneses com os exercícios conduzidos pelo Exército de Liberação Popular nos arredores de Taiwan, lançados em resposta à visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, a Taipei, no início do mês.

Pequim sustenta que a visita de Pelosi violou gravemente a Política de Uma Só China, reconhecida pelos próprios Estados Unidos nos Três Comunicados Conjuntos. O PCCh promete reunificar a ilha, considerada uma província rebelde, por meios pacíficos, mas não descarta o uso da força para conter o separatismo. A principal representação institucional dos separatistas é o governista Partido Democrático Progressista (DPP, na sigla em inglês), da presidente Tsai Ing-wen, enquanto o KMT é a principal força da oposição da região.

Lideranças do DPP ficaram enfurecidas com a viagem de Andrew Hsia à China continental. “Como a China realizou exercícios contra Taiwan, o KMT não deveria ir à China para ganhar aprovação do PCCh”, declarou o legislador Wang Ting-yu na quinta-feira, 25.

Quando a viagem de Andrew Hsia foi anunciada, há duas semanas, a própria Tsai Ing-wen o criticou, afirmando que a visita não apenas decepcionaria os taiwaneses, mas enviaria uma mensagem errada à comunidade global.

Respondendo às críticas, Ma Xiaoguang, porta-voz do Escritório de Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado, em Pequim, afirmou na ocasião que as lideranças do DPP estão sabotando os intercâmbios e a cooperação através do Estreito.

Com base no Consenso de 1992 e na oposição à independência de Taiwan, o PCCh e o KMT mantiveram a confiança e fortaleceram os intercâmbios e a cooperação ao longo dos anos, acrescentou Ma.

