Deputado socialista Zohran Mamdani lidera disputa pela prefeitura de NY

247 - Embora Nova York seja a cidade mais famosa dos Estados Unidos, raramente a eleição para a prefeitura recebe atenção internacional. A cobertura ganhou destaque graças ao deputado estadual socialista Zohran Mamdani, de 34 anos, que anunciou sua candidatura em junho, pouco antes das primárias do Partido Democrata, por meio do TikTok enquanto participava de uma maratona, segundo informações do G1.

Carismático e de linguagem direta, Mamdani conquistou a vitória nas primárias democratas, derrotando o ex-governador Andrew Cuomo com 56% dos votos. Sua candidatura emergiu como a principal promessa de renovação do partido, que governa Nova York desde 2014. “Eu mal havia ouvido falar de Mamdani, e não sabia que ele ia concorrer à prefeitura até ele aparecer no 'feed' do meu Instagram e TikTok”, disse o escritor Chris Hayes ao podcast The Ezra Klein Show.

A ascensão de Mamdani causou um terremoto político: Cuomo, derrotado, decidiu concorrer como independente e recebeu o apoio do atual prefeito Eric Adams, que abriu mão da reeleição. Mamdani, muçulmano e declarado socialista, afirmou em discurso no dia 24 de outubro: “O sonho de todo muçulmano é simplesmente ser tratado da mesma forma que qualquer outro nova-iorquino. No entanto, por muito tempo, nos disseram para pedir menos do que isso e para nos contentarmos com o pouco que recebemos. Chega.”

Chris Hayes compara a estratégia de Mamdani à usada por Donald Trump, afirmando que ambos conquistam eleitores por meio de discursos afiados e presença massiva nas redes sociais. O jovem democrata conta com 1,6 milhão de seguidores no TikTok e já acumulou 23,6 milhões de curtidas. A diferença, segundo Hayes, está no espectro político: enquanto Trump se baseia em um discurso anti-imigração e conservador, Mamdani defende pautas sociais progressistas, como supermercados subsidiados, transporte público gratuito, creches gratuitas e congelamento de aluguéis para cerca de um milhão de nova-iorquinos.

Nascido em Kampala, Uganda, Mamdani é filho da cineasta indiana Mira Nair e de um pai ugandês. Criado em Nova York, fala seis idiomas — inglês, hindi, bengali, urdu, árabe e espanhol — e domina a “língua” nova-iorquina, o que o ajuda a se conectar com eleitores da classe média que sofrem com o alto custo de vida. Pesquisas de intenção de voto apontam Mamdani como favorito entre essa parcela da população.

A crise imobiliária é central em sua campanha. Em junho, o aluguel médio em Nova York ultrapassou US$ 4 mil (aproximadamente R$ 21,8 mil), mais que o dobro da média nacional. Mamdani propõe congelar os aluguéis para dois milhões de inquilinos e construir novas moradias, uma das principais bandeiras de sua campanha no TikTok. Além disso, ele defende políticas contra desigualdade, racismo e preconceito contra muçulmanos, e ações para a população LGBTQIA+. Sobre a tributação de grandes fortunas, afirmou: “Francamente, eu não acho que deveríamos ter milionários”.

A postura progressista rendeu críticas de líderes democratas tradicionais. O prefeito Eric Adams declarou apoio a Cuomo e pediu que eleitores “não confiem” em Mamdani. “Mamdani não respeita o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) e não trata a sua segurança como uma verdadeira prioridade”, afirmou Adams. Cuomo, por sua vez, foca na segurança pública, propondo aumento do efetivo policial.

As pesquisas mais recentes mostram Mamdani liderando as intenções de voto, seguido por Cuomo e Sliwa. A cidade de Nova York possui 5,1 milhões de eleitores registrados e 8,4 milhões de habitantes, e a eleição será em turno único, com possibilidade de voto antecipado iniciada no dia 1º de novembro.