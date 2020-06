Deputados brasileiros e de diversos países apoiam Prêmio Nobel da Paz para médicos cubanos

A campanha pela atribuição do Prêmio Nobel da Paz aos médicos cubanos que dão assistência a países pobres em casos de pandemias ganha apoio no Brasil e em diferentes países do mundo edit

247 - O Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Cuba expressou na última quarta-feira (24) seu apoio à proposta de conceder o Prêmio Nobel da Paz às brigadas médicas cubanas do contingente Henry Reeve, por sua inquestionável contribuição solidária no enfrentamento à Covid-19 em vários países do mundo.

Assinado pela presidente do grupo, deputada Lídice da Mata, do PSB, o texto considera justa a distinção proposta ao Contingente Henry Reeve, "especialmente pelo reconhecimento de seu valor humanitário global, que inclui países entre os mais ricos do mundo".

Durante o último mês, várias organizações e personalidades, com ênfase especial em alguns parlamentos, aderiram à campanha pela indicação. Da Ásia, Nguyen Van Giau, presidente do Comitê de Relações Exteriores da Assembléia Nacional do Vietnã, expressou sua solidariedade e admiração pelo trabalho das autoridades e profissionais cubanos no contexto da pandemia, observando que o Parlamento do Vietnã valoriza muito o nobre gesto de ajudar outros povos.

Segundo informações publicadas no site da Assembléia Nacional do Poder Popular de Cuba, por meio de um intercâmbio virtual, os membros do Partido Die Linke (A Esquerda), da Alemanha, também comemoraram os resultados de Cuba no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, destacando os benefícios da política socialista de saúde e valorizando o internacionalismo dos médicos cubanos.

Os legisladores gregos Nykolaos Syrmalenios, Giorgios Katrougkalos e Athanasia Anagnostopoulou, afirmaram que Cuba deu ao mundo grandes sinais de solidariedade.

Gustavo Machín Gómez, embaixador de Cuba na Espanha, manteve um encontro com Roser Suñe Pascuet, presidente do Parlamento desse principado. Na reunião, os dois representantes se referiram, em particular, ao trabalho dos trabalhadores cubanos da saúde, que desde março lutam contra a pandemia no país.

Fonte: Granma

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.