Deputados europeus viajam ao Brasil para encontro com Lula e para mostrar isolamento de Bolsonaro no ataque às urnas

A missão será liderada pela presidente do bloco Socialistas & Democrata dentro do Parlamento Europeu, Iratxe Garcia Pérez edit

Apoie o 247

ICL

247 - Diversos deputados europeus viajarão ao Brasil no final de agosto, às vésperas do feriado de 7 de setembro, portanto, para dar apoio ao sistema eleitoral do país e para escancarar inequivocamente o isolamento de Jair Bolsonaro (PL) no ataque às urnas eletrônicas.

Segundo Jamil Chade, do UOL, os parlamentares estarão no Brasil entre 26 e 29 de agosto e se encontrarão com o ex-presidente Lula (PT), com a sociedade civil e ONGs.

A missão ao Brasil será liderada pela presidente do bloco Socialistas & Democrata dentro do Parlamento Europeu, Iratxe Garcia Pérez. A bancada é a segunda maior do Legislativo, 145 cadeiras. Também farão parte da delegação o vice-presidente do bloco progressista para Política Externa, Pedro Marques, além do co-presidente para a Assembleia Parlamentar Euro-América Latina, Javi Lopez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O mesmo grupo foi responsável por receber, no ano passado, Lula no Parlamento Europeu. Garcia Pérez, na ocasião, já havia manifestado preocupação com a democracia brasileira. "Transmitimos ao presidente Lula o apoio incondicional do nosso grupo para o regresso da democracia e dignidade ao povo brasileiro nas eleições do próximo ano. A sua luta não é apenas crucial para a democracia brasileira, mas para todas as democracias em todo o mundo que estão ameaçadas pela ascensão do autoritarismo".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.