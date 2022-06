Descoberto buraco negro supermassivo que engole o equivalente à massa da Terra por segundo

O J1144 possui uma massa de três bilhões de vezes superior à do nosso Sol, enviando luz em diferentes comprimentos de onda através do Universo edit

Por Sputnik Brasil - Uma equipe internacional de astrônomos, liderada por pesquisadores da Universidade Nacional da Austrália, descobriu recentemente, em uma outra galáxia, um buraco negro supermassivo que brilha sete mil vezes mais que a Via Láctea.

De acordo com o comunicado, o J1144 é o buraco negro que apresenta a maior taxa de crescimento nos últimos nove bilhões de anos, absorvendo por segundo uma quantidade de matéria equivalente à massa da Terra.

"Os astrônomos caçam objetos como este há mais de 50 anos. Eles encontraram milhares de outros menos luminosos, mas este surpreendentemente brilhante tinha passado despercebido", disse o dr. Onken, o pesquisador principal do estudo.

O J1144 possui uma massa de três bilhões de vezes superior à do nosso Sol, enviando luz em diferentes comprimentos de onda através do Universo, segundo o estudo.

Além disso, estima-se que ele seja aproximadamente 500 vezes maior que o buraco negro de nossa própria galáxia, sendo tão massivo que "as órbitas dos planetas do nosso Sistema Solar caberiam dentro de seu horizonte de eventos", explicou Samuel Lai, coautor do estudo.

De acordo com os especialistas, o corpo celeste tem uma magnitude visual de 14,5, permitindo que os astrônomos o observem.

