Desenvolvimento é a história mais vívida da China, diz Xi Jinping no Diálogo de Alto Nível para o Desenvolvimento Global

Rádio Internacional da China (CRI) - Na noite do dia 24 junho, o presidente chinês, Xi Jinping, presidiu o Diálogo de Alto Nível para o Desenvolvimento Global e proferiu um discurso importante. Ele iniciou a intervenção com sua própria história de trabalho como camponês em um pequena aldeia do Planalto de Loess na década de 60. Após meio século, quando voltou ao local, reparou que “as preocupações delas com alimentos e roupas já foram substituídas por sorrisos felizes”.

Qualquer país que seja, independente de qual continente, adeia ou cidade, o anseio das pessoas por uma vida melhor é sempre igual. Para os governadores, “só com o desenvolvimento constante e que será possível concretizar o sonho do bem-estar da população e a estabilidade da sociedade”.

Atualmente, a recuperação econômica global encontra-se difícil, a lacuna entre o Norte e o Sul se expandiu, e começa a faltar o motor para a cooperação do desenvolvimento global. Um total de 120 milhões de pessoas no mundo, de aproximadamente 70 países, estão vivendo as crises alimentícia, energética, da pandemia e dívidas. A implementação da agenda das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável de 2030 tem sofrido grandes barreiras.

No ano passado, o presidente chinês Xi Jinping propôs na Assembleia da ONU a iniciativa do desenvolvimento global, pedindo para a comunidade internacional que foque de novo no tema do desenvolvimento. A realização do Diálogo de Alto Nível para o Desenvolvimento Global simboliza o início da aplicação da iniciativa de desenvolvimento. Durante o evento, Xi Jinping pediu para trabalhar em conjunto em “um paradigma de desenvolvimento caraterizado por benefício para todos, equilíbrio, coordenação, inclusividade, cooperação de ganhos compartilhados e prosperidade comum”, e apresentou as proposta de “construir juntos consensos internacionais para a promoção do desenvolvimento”; “criar juntos um ambiente internacional favorável ao desenvolvimento”; “cultivar juntos novos motores para o desenvolvimento global” e “formar juntos uma parceria de desenvolvimento global”.

As propostas servem como um guia de ação para que os países emergentes e os em desenvolvimento superem as dificuldades e busquem o desenvolvimento.

A China nunca deixou de cumprir seus compromissos para incentivar o desenvolvimento. No Diálogo de Alto Nível para o Desenvolvimento Global, Xi Jinping anunciou as importantes medidas chinesas para implementar a iniciativa do desenvolvimento global. Das quais estão a criação do Fundo do Desenvolvimento Global e Cooperação Sul-Sul, o aumento do investimento ao Fundo para Paz e Desenvolvimento China-ONU, o estabelemento de um centro de promoção para o desenvolvimento global e de uma rede global de conhecimento para o desenvolvimento, entre as outras.

