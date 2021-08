Desesperados, afegãos entregam filhos a soldados norte-americanos no aeroporto de Cabul (vídeo)

Talibã dificulta a saída de afegãos que querem fugir do pais após retorno do grupo armado ao poder edit

247 - Desde que o Talibã tomou a capital Cabul e voltou ao poder no domingo (15), após 20 anos, cerca de 12 pessoas morreram no aeroporto tentando fugir do país. Desesperados, alguns pais entregaram os filhos a soldados norte-americanos por um muro, na esperança de que as crianças possam viver livres do regime extremista.

No vídeo que circula nas redes sociais desde a terça-feira (17) é possível ver um soldado puxando uma menina pelo braço para o lado de dentro do do aeroporto. Uma mulher também é puxada para que consiga fazer o embarque.

Em imagens que chocam, as crianças são transportadas de mão em mão pela multidão até chegarem aos soldados.

Assista ao vídeo:

Soldado americano puxa criança afegã por cima de muro de aeroporto em Cabul #CNNNovoDia pic.twitter.com/uGhpfw6a0m August 19, 2021

