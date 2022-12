Desglobalização é a principal tendência para o ano de 2023, diz estrategista do JP Morgan

Apoie o 247

247 com Sputnik International - O mundo está se tornando mais complexo e esse processo começou muito antes da pandemia de Covid-19 e do conflito na Ucrânia, acreditam analistas. A desglobalização deve ser a principal tendência para os mercados financeiros e a economia mundial em 2023, de acordo com Jared Gross, estrategista do JPMorgan Chase & Co.

Gross identifica três tipos de globalização --política, econômica e social. Segundo ele, esses três tipos de globalização atingiram um estabilizaram de 5 a 7 anos atrás e depois começaram a declinar.

Essa tendência começou muito antes da pandemia de Covid-19 e das consequências do conflito na Ucrânia, explicou Gross. O ponto de virada foi a decisão do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, de introduzir tarifas e barreiras comerciais à China para alterar a política comercial de Pequim, que os EUA consideravam injusta.

Os especialistas concordam que Trump estava excessivamente preocupado com o déficit comercial EUA-China. Pequim, por sua vez, acusou o governo Trump de se envolver em protecionismo nacionalista e tomou medidas retaliatórias. No final da presidência de Trump, a guerra comercial era amplamente considerada um fracasso na sociedade americana. No entanto, o atual presidente dos EUA, Joe Biden, manteve as tarifas em vigor.

