Deslizamento de terra deixa ao menos 14 mortos na Colômbia

Reuters -Pelo menos 14 pessoas morreram nessa terça-feira (8) e 35 ficaram feridas em deslizamento de morro que soterrou várias casas em cidade no centro da Colômbia. Foi a pior tragédia durante a atual estação chuvosa, informou a Unidade Nacional para Gestão de Risco de Desastres (UNGRD).

O deslizamento de terra, causado por fortes chuvas, foi registrado no município de Dosquebradas, próximo à cidade de Pereira, no departamento de Risaralda, região cafeeira do centro do país.

Depois do desabamento que afetou a comunidade do bairro de La Esneda, relatório atualizado indica que 35 pessoas ficaram feridas, 14 morreram e uma está desaparecida, disse a estatal UNGRD em sua conta no Twitter.

As autoridades locais relataram a retirada de moradores de 52 casas localizadas na área do deslizamento, onde o Rio Otún transbordou e inundou a região.

Deslizamentos de terra e inundações são frequentes no país sul-americano, de 50 milhões de habitantes.

Uma série de desabamentos e cheias devastaram a cidade de Mocoa em abril de 2017, deixando pelo menos 322 mortos, 71 desaparecidos e mais de 4.500 afetados, a pior tragédia natural da história recente da Colômbia.

