Deslocamento forçado de palestinos em Gaza é o maior desde 1948, afirma agência da ONU

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A guerra genocida do regime israelense contra a Faixa de Gaza provocou a maior deslocação de palestinos desde 1948, denunciou a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA).

“Este foi o maior deslocamento do povo palestino desde 1948. As pessoas estão a viver situações inabitáveis”, sublinhou a organização internacional em referência aos milhões de civis deslocados à força durante a campanha do exército de ocupação em Gaza.

continua após o anúncio

Por seu lado, o Comissário Geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, sublinhou que os deslocamentos massivos e múltiplos constituem o cenário predominante no enclave palestino sitiado, onde “locais de estruturas plásticas improvisadas se multiplicaram em todo o sul”.

“Centenas de milhares de pessoas dormem em cimento e areia e estão em modo automático de sobrevivência automático. A frustração, a resignação e o desespero crescem 100 dias depois, à procura de um raio de esperança”, lamentou o alto funcionário da ONU.

continua após o anúncio

Israel desencadeou uma guerra genocida contra a Faixa de Gaza em retaliação ao fracasso sofrido durante a operação especial Tempestade Al-Aqsa, levada a cabo pelo Movimento de Resistência Islâmica Palestina (HAMAS) em resposta a décadas de crimes israelenses contra o povo palestino.

O bombardeio sistemático e a ofensiva terrestre do exército de ocupação contra o enclave sitiado custaram a vida a quase 24 mil civis, na sua maioria mulheres e crianças, enquanto mais de 60 mil pessoas ficaram feridas.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: