Despesa militar dos EUA bate novo recorde

A despesa militar dos EUA será de US$ 768,2 bilhões, 5% a mais do que a do ano passado edit

Rádio Internacional da China - O presidente norte-americano, Joe Biden, assinou recentemente a Lei de Autorização da Defesa Nacional de 2022, definindo que no novo ano financeiro, a despesa militar do país será de US$ 768,2 bilhões, 5% a mais do que a do ano passado e a maior depois da Segunda Guerra Mundial, refletindo mais uma vez a característica belicista dos Estados Unidos, que é a maior ameaça para a paz mundial.

A guerra no Afeganistão já terminou. Por que os EUA continuam promovendo um enorme orçamento militar? A resposta é simples: interesses econômicos e políticos. Em 2020, os traficantes de armas ofereceram mais de US$ 47 milhões para os políticos. O Pentágono e os traficantes de armas são estreitamente ligados, por isso, qualquer projeto militar pode ser facilmente aprovado pelo Congresso norte-americano, que é muito dividido. Mas em relação a projetos de saúde, educação, entre outros de cunho social, são sempre debatidos com muitas divergências e demoraram a serem aprovados.

O Bloomberg comentou que do ponto de vista a longo prazo, o Congresso não fez restrições para o Pentágono nas despesas militares, o que só tornará os EUA cada vez mais frágeis, porque atualmente o país está enfrentando muitos desafios, como grandes dívidas, pandemia e inflação, mas o governo continua desviando mais verbas para arcar com custos militares, o que acaba influenciando as necessidades civis. A alegria dos traficantes de armas está acima do sofrimento do povo.

Por outro lado, o mundo continua se preocupando com este país que desencadeou guerras e realizou atividades militares em 85 países e regiões nos últimos 20 anos, causando mais de 900 mil mortes e deixando milhões de desabrigados.

Vale ressaltar que do orçamento militar de 2022 dos EUA, US$ 27,8 bilhões serão destinados para a pesquisa de armas nucleares. Os EUA já possuem o maior e o mais avançado arsenal do mundo e ainda continuam promovendo a produção de armas maciças. É incompreensível e poderá causar uma corrida armamentista. Dias atrás, 700 cientistas divulgaram uma carta de assinatura conjunta para o presidente Biden, pedindo a redução das armas nucleares do país. No entanto, o governo norte-americano não deu ouvidos.

Além disso, a Lei de Autorização da Defesa Nacional de 2022 dos EUA também conta com má vontade contra a China. Por exemplo, a lei estimula o apoio a Taiwan para reforçar sua capacidade de defesa e planeja convidar a ilha para participar das manobras militares no Pacífico.

Vale lembrar que 50 anos atrás, Martin Luther King Jr., líder do movimento americano pelos direitos civis, disse que um país que ano após ano gasta cada vez mais dinheiro nos setores militares em vez de em setores de benefícios sociais, está se aproximando de sua morte moral.

