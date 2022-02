Diante de conflitos militares, 250 brasileiros tentam sair da Ucrânia

O espaço aéreo está fechado, por isso os brasileiros tentam sair do país com transporte próprio, de carona com conhecidos e de trem edit

247 - O governo brasileiro estima que cerca de 250 brasileiros tentam deixar a Ucrânia neste momento, após o governo de Vladimir Putin iniciar uma operação militar no país para frear o avanço da Otan no Leste Europeu e de Kiev no Donbass, onde estão as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk — reconhecidas com independentes pela Rússia.

Diante dos confrontos militares, o espaço aéreo está fechado, por isso os brasileiros tentam sair do país com transporte próprio, de carona com conhecidos e de trem, segundo o jornal O Globo.

Sem estrutura e condições para evacuar os brasileiros, a embaixada do Brasil recomenda a todos que permaneçam em casa ou em local seguro. Segundo o Itamaraty, existem cerca de 500 brasileiros na Ucrânia.

O órgão informou que a embaixada permanece aberta e transmite orientações por meio de mensagens no site kiev.itamaraty.gov.br, em sua página no Facebook (https://www.facebook.com/Brasil.Ukraine) e em grupo do aplicativo Telegram (https://t.me/s/embaixadabrasilkiev). Para casos de emergência de brasileiros na Ucrânia e seus familiares, o número de telefone de plantão consular +55 61 98260-0610.

