Dilma Rousseff visita o México como convidada de honra

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff desembarcou nesta terça-feira (10) na Cidade do México para participar como convidada de honra da cerimônia "Sete séculos de história da Cidade do México", com a qual os governos federal e local comemoram a fundação de Tenochtitlán, considerada a capital do Império Asteca, em 1521.

Dilma Rousseff, presidente do Brasil entre 2011 e que sofreu um golpe de estado em 2016, será eleita nesta quarta-feira como convidada ilustre da metrópole pela chefe de governo da capital, Claudia Sheinbaum.

