Dinamarca desenvolve "Passaporte Covid-19" para quem testar negativo

247 - O governo da Dinamarca desenvolveu um passaporte que identifica pessoas não infectadas com a Covid-19, para que a população dinamarquesa possa viajar e entrar em países que abriram as fronteiras e têm baixa incidência de contágio em meio à pandemia. O documento é conhecido como “Passaporte Covid-19”. A informação é do portal UOL.

No site do Ministério da Saúde da Dinamarca o documento digital pode ser obtido de forma gratuita, após a realização de teste negativo para a Covid-19. O objetivo é facilitar a vida dos dinamarqueses que desejam visitar países onde o teste é necessário, acrescenta a reportagem.

O passaporte é digital, mas também pode ser impresso e carregar o selo do Ministério da Saúde, Ministério das Relações Exteriores e da Polícia Nacional da Dinamarca. O anúncio do novo documento foi feito na quarta-feira (8) pelo ministro da Saúde Magnus Heunicke. ''O país quer facilitar a entrada de todos os dinamarqueses, especialmente para viagens de negócios em outros países'', afirmou a autoridade.

