TASS - As autoridades dinamarquesas não têm limites no fornecimento contínuo de novos armamentos à Ucrânia e não pensam no preço da escalada do conflito, disse o embaixador russo na Dinamarca, Vladimir Barbin, em entrevista ao jornal Izvestiya.

"Copenhague acredita firmemente que o Ocidente é capaz de impor uma derrota militar à Rússia na Ucrânia. A Dinamarca não pensa no destino que a Ucrânia e seus cidadãos enfrentarão em caso de novas escaladas de conflito. Com base em tais percepções, Copenhague no momento não tem linhas vermelhas ou proibições contra a transferência de novas e novas armas", disse o embaixador.

Um fundo especial no valor de US$ 1 bilhão foi recentemente estabelecido na Dinamarca para aumentar a ajuda militar a Kiev, observou o diplomata.

A Dinamarca transferiu armas no valor de US$ 900 milhões para a Ucrânia, incluindo sistemas de mísseis antinavio, antitanque e de defesa aérea, morteiros, veículos blindados, drones e vários tipos de munições, disse Barbin. "O envio de dezenove unidades de artilharia autopropulsadas Caesar está programado para maio e tanques Leopard 1 - no verão. Uma oportunidade de fornecer caças F-16 está sendo discutida. Instrutores dinamarqueses estão treinando militares ucranianos", acrescentou.

