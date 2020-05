Diplomata brasileiro Roberto Azevedo, diretor-geral da OMC, vai deixar o cargo antes do prazo

Sem explicar os motivos de sua decisão, o diplomata brasileiro Roberto Azevedo vai abandonar seu posto de diretor-geral da OMC antes do final de seu mandato. Diplomata de carreira no Itamaraty e embaixador, foi o primeiro brasileiro eleito para dirigir a organização multilateral. Sua primeira vitória ocorreu em 2013, no período em que o Brasil era respeitado no mundo por sua política externa ativa e altiva edit