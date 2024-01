Diplomata russo afirma que situação no Mar Vermelho é uma projeção direta dos acontecimentos em Gaza

A Rússia está seriamente preocupada com a situação no Mar Vermelho, disse Vasily Nebenzya edit

TASS - A Rússia está seriamente preocupada com a situação no Mar Vermelho e está convencida de que os acontecimentos no local são uma projeção direta da violência na Faixa de Gaza, disse o representante permanente da Rússia nas Nações Unidas, Vasily Nebenzya.

"Penso que dificilmente algum dos nossos colegas diplomatas negará que os acontecimentos no Mar Vermelho são a projeção direta da violência em Gaza, onde a operação cruel de Israel continua já há três meses", disse o diplomata russo na reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

A Rússia tem sérias preocupações relativamente “à situação na área do Mar Vermelho”, sublinhou Nebenzya. “As rotas comerciais que passam por lá são uma artéria crítica para o comércio internacional”, observou ele.

Nebenzya afirou ainda que o novo conflito no Oriente Médio faz parte do jogo geopolítico dos EUA e que a comunidade mundial deveria acalmar os ânimos de Washington.

"A chamada coligação marítima internacional montada por Washington, tanto quanto podemos dizer, consiste em grande parte na realidade dos navios de guerra dos Estados Unidos, apesar do nome espalhafatoso, e a legitimidade da sua ação do ponto de vista do direito internacional dá origem a dúvidas mais sérias", observou o diplomata russo.

