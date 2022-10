Direção do Partido Comunista da China faz preparação completa para 20º Congresso Nacional do partido

Apoie o 247

Xinhua - O 19º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) concluiu sua sétima sessão plenária em Pequim nesta quarta-feira (12).

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, fez um importante discurso na sessão que durou quatro dias, presidida pelo Birô Político do Comitê Central do PCC.

Foi decidido na sessão plenária que o 20º Congresso Nacional do PCCh será aberto no dia 16 de outubro em Pequim, segundo o comunicado.

Encarregado pelo Birô Político do Comitê Central do PCCh, Xi entregou um relatório de trabalho ao plenário.

A sessão plenária também discutiu e aprovou um relatório a ser apresentado pelo 19º Comitê Central do CPC ao 20º Congresso Nacional do PCCh, um relatório de trabalho da 19ª Comissão Central de Inspeção Disciplinar do PCCh (CCDI) ao congresso e uma emenda aos estatutos do partido.

Os três documentos serão submetidos ao próximo congresso para exame e deliberação.

Durante a sessão, Xi fez comentários explicativos sobre o projeto de relatório do 19º Comitê Central do PCCh ao 20º Congresso Nacional. Wang Huning fez explicações sobre o projeto de emenda aos estatutos.

Foi observado na sessão que, ao longo do ano passado, confrontado com uma situação internacional complexa e desafiadora e exigindo tarefas de avanço da reforma, promoção do desenvolvimento e manutenção da estabilidade interna, o Birô Político do Comitê Central do PCCh implementou plenamente o Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era, e uniu e liderou todo o Partido, as Forças Armadas e o povo de todos os grupos étnicos para garantir novas e grandes conquistas nos empreendimentos do Partido e do Estado, criando condições favoráveis ​​para a convocação do 20º Congresso Nacional do PCCh.

Os últimos cinco anos desde o 19º Congresso Nacional do PCC foram inusitados e extraordinários, diz o comunicado da reunião.

Nos últimos cinco anos, o Comitê Central do PCCh, com o camarada Xi Jinping como seu núcleo, ergueu a bandeira do socialismo com características chinesas e uniu e liderou todo o Partido, as forças armadas e o povo de todos os grupos étnicos para completar o histórico missão de construir uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos e, assim, realizar o primeiro objetivo do centenário, e embarcar em uma nova jornada para construir um país socialista moderno em todos os aspectos e avançar em direção ao segundo objetivo do centenário, afirma o comunicado.

Nos últimos cinco anos, o Comitê Central do PCCh, com o camarada Xi Jinping como seu núcleo, uniu e liderou todo o Partido, as forças armadas e o povo de todos os grupos étnicos para lidar efetivamente com a grave e complexa situação internacional e uma série de grandes riscos e desafios, e impulsionar o socialismo com características chinesas para uma nova era de forma enérgica.

Muitos problemas difíceis que permaneceram sem solução por muito tempo foram resolvidos, muitas coisas de vital importância e significado de longo prazo foram realizadas, e grandes conquistas que chamaram a atenção do mundo foram registradas na causa do Partido e do país, prossegue o comunicado.

O comunicado observou que essas grandes conquistas foram o resultado de esforços conjuntos de todos os membros do Partido e de todo o povo chinês sob a forte liderança do Comitê Central do PCCh com o camarada Xi Jinping em seu núcleo, e a orientação do Pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com as características chinesas para uma Nova Era.

O comunicado da reunião enfatizou que o Partido estabeleceu a posição central do camarada Xi Jinping no Comitê Central do Partido e no Partido como um todo, e definiu o papel orientador do Pensamento Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era. Isso reflete a vontade comum do Partido, das Forças Armadas e do povo chinês de todos os grupos étnicos, e é de importância decisiva para o avanço da causa do Partido e do país na nova era e para impulsionar o processo histórico de grande rejuvenescimento nacional.

A sessão plenária do Comitê Central fez um balanço do trabalho da 19ª CCDI do PCCh, observando que as comissões de inspeção disciplinar em todos os níveis, sob a forte liderança do Comitê Central do PCCh com o camarada Xi Jinping em seu núcleo, implementaram resolutamente as decisões estratégicas de autorreforma do Partido e um autogoverno completo e rigoroso.

Uma vitória esmagadora foi alcançada na luta contra a corrupção, e isso foi consolidado em toda a linha, diz o comunicado.

A sessão analisou a situação atual e as tarefas, e promoveu uma discussão aprofundada sobre questões importantes, incluindo a defesa e desenvolvimento do socialismo com características chinesas na nova jornada na nova era e a construção de um país socialista moderno em todos os aspectos. Ele fez uma preparação completa para o próximo 20º Congresso Nacional do PCC, disse o comunicado.

A sétima sessão plenária do 19º Comitê Central do PCCh foi aberta em Pequim em 9 de outubro, com 199 membros titulares e 159 suplentes presentes. Membros da CCDI funcionários de departamentos relacionados também estiveram presentes sem direito a voto.

De acordo com os estatutos do PCCh, decidiu-se admitir Ma Guoqiang, Wang Ning e Wang Weizhong como membros plenos do 19º Comité Central do PCCh. Eles eram membros suplentes do comitê.

A sessão também endossou a expulsão de Fu Zhenghua, Shen Deyong e Zhang Jinghua do PCC, conforme o Birô Político do Comitê Central do PCC, bem como a punição de Li Jia, que foi afastado de seu cargo no Partido.

