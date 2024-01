Diretor-geral da OMS faz apelo emocionado pelo fim do genocídio na Faixa de Gaza

Apoie o 247

247 - O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde pediu um cessar-fogo e uma "verdadeira solução" para a guerra de Israel contra os palestinos em um apelo emocionado na quinta-feira (25), e descreveu as condições em Gaza como "infernais", informa a Reuters.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, que viveu a guerra na infância e cujos próprios filhos se esconderam em um abrigo durante bombardeios na guerra de fronteira entre Etiópia e Eritreia de 1998 a 2000, ficou emocionado ao descrever as condições no enclave bombardeado de Gaza, onde mais de 25.000 pessoas foram assassinadas por Israel.

"Sou um verdadeiro crente por causa da minha própria experiência de que a guerra não traz solução, exceto mais guerra, mais ódio, mais agonia, mais destruição. Então, escolhamos a paz e resolvamos essa questão politicamente", disse Tedros ao Conselho Executivo da OMS em Genebra, durante uma discussão sobre a emergência de saúde em Gaza.

"Acredito que todos vocês mencionaram a solução de dois estados e assim por diante, e espero que esta guerra termine e avance para uma verdadeira solução", disse ele, antes de se emocionar, descrevendo a situação atual como "além das palavras".

A embaixadora de Israel disse que os comentários de Tedros representam uma "falha completa de liderança". "A declaração do diretor-geral foi a personificação de tudo o que está errado com a OMS desde 7 de outubro. Nenhuma menção aos reféns, aos estupros, ao assassinato de israelenses, nem à militarização de hospitais e ao uso desprezível de escudos humanos pelo Hamas", disse Meirav Eilon Shahar em comentários enviados à Reuters.

Ela também acusou a agência global de saúde de "conluio" com o Hamas, afirmando que a OMS fechou os olhos para as atividades militares do Hamas em hospitais de Gaza.

Na mesma declaração, Tedros alertou que mais pessoas em Gaza morreriam de fome e doença.

"Se você somar tudo isso, acredito que não é fácil entender quão infernal é a situação", disse ele.​

