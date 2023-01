Diretor-geral da OMS parabeniza Lula e nomeação da nova ministra da Saúde: "excelente"

Tedros Adhanom Ghebreyesus sinalizou estar otimista com o governo Lula e seu compromisso com as pautas de saúde edit

Apoie o 247

ICL

247 - O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (4) parabenizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela posse e destacou a nomeação de Nísia Trindade para o Ministério da Saúde.

“Sabemos que o presidente Lula está muito comprometido com os temas referentes à saúde e esperamos trabalhar em colaboração com ele”, afirmou. “A posse do presidente merece as nossas congratulações. Quero desejar os nossos melhores votos”, congratulou.

Sobre a ministra, Tedros classificou como excelente a escolha do presidente para a pasta. “Conhecemos Nísia muito bem, ela tem ampla experiência e estou certo que contribuirá significativamente”, finalizou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.