Discursando em Taiwan, legislador dos EUA promete treinamento militar para soldados da ilha

Sputnik - Desde o ano passado, Taiwan reclama de atrasos nas entregas de armas dos EUA, como mísseis antiaéreos Stinger, já que os fabricantes transferem suprimentos para a Ucrânia para apoiar sua defesa contra a Rússia.

Neste sábado (8), discursando em um almoço em Taiwan oferecido pela presidência da ilha, o presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos EUA, Michael McCaul, prometeu ajudar a fornecer treinamento para as Forças Armadas taiwanesas e acelerar a entrega de armas para Taipé.

"Como presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, autorizo ​​todas as vendas militares estrangeiras, incluindo armas para Taiwan, e prometo a você, senhora presidente [Tsai Ing-wen], que entregaremos essas armas. Estamos fazendo tudo o que podemos no Congresso para acelerar essas vendas [...] e daremos treinamento aos seus militares – não para a guerra, mas para a paz", afirmou McCaul citado pela Reuters.

O líder do comitê norte-americano acrescentou, sem dar maiores detalhes, que "projetar fraqueza apenas convida à agressão e ao conflito. Projetar força fornece dissuasão e promove a paz".

McCaul fez questão de frisar sobre a entrega de armas uma vez que Washigton tem atrasado na entrega de armas para ilha por conta dos envios para Ucrânia.

A presidente de Taiwan disse ontem (7), após voltar da viagem aos Estados Unidos e países da América Central, que "apesar da repressão" a ilha não será "impedida de se envolver com o mundo".

A China anunciou também hoje (8) três dias de exercícios militares perto de Taiwan, em resposta ao encontro entre Tsai Ing-wen e o presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Kevin McCarthy, conforme noticiado.

Para Pequim, a reunião entre as duas autoridades fere o princípio da política de Uma Só China.

