Discurso de Pompeo em convenção republicana é criticado como violação da lei

247 - O secretário de Estado dos Estados Unidos falou na convenção republicana desde Jerusalém, onde se encontra em viagem pelo Oriente Médio.

O discurso de Pompeo foi gravado em vídeo na noite de segunda-feira da cobertura do famoso King David Hotel em Jerusalém, tendo a Cidade Velha como plano de fundo.

O Departamento de Estado afirmou que a decisão de Pompeo de fazer um breve discurso para a convenção foi tomada em sua capacidade pessoal e não envolveu recursos do governo. Mas deixou muitos diplomatas estupefatos, informa O Estado de S.Paulo.

“Você pode argumentar que os recursos do governo dos EUA não estão sendo usados”, disse um ex-diplomata, que, como outros, falou sob condição de anonimato. “Mas ele não está falando como secretário de Estado? Ele está falando como um 'João Ninguém'? Acho que não."

A vice-gerente de campanha do democrata Joe Biden, Kate Bedingfield, disse que a decisão de Pompeo de fazer um discurso político durante uma missão no exterior é um “uso descarado do cargo para objetivos abertamente políticos” que mina o trabalho essencial sendo feito pelo Departamento de Estado.

“A decisão do secretário Pompeo de servir como menino de recados da reeleição do presidente em uma missão diplomática financiada pelo contribuinte, e sua decisão de usar um de nossos parceiros mais próximos como adereço político nesse ato, é absolutamente vergonhosa”, disse Bedingfield.

A campanha de Trump minimizou as queixas sobre o uso de propriedades federais, como a Casa Branca, como palco partidário e disse que fará com que todos os funcionários e participantes cumpram a Lei Hatch. O presidente e o vice-presidente estão isentos da lei, mas poderia haver implicações para os funcionários, dependendo de seu nível de envolvimento.

