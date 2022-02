Disputa sobre sede das negociações emperra encontro entre russos e ucranianos

Apoie o 247

247 com Reuters - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, rejeitou uma oferta russa de negociações em Belarus neste domingo (27), afirmando que o país é cúmplice da invasão da Rússia, mas deixando a porta aberta para negociações em outros locais.

O Kremlin disse que sua delegação estava pronta para se encontrar com autoridades ucranianas na cidade de Gomel. Os ucranianos dizem que não se encontrarão com os russos em um território usado pelas tropas para invadir a Ucrânia. Kiev sugeriu que o encontro aconteça em países como Polônia, Eslováquia, Hungria ou Azerbaijão.

Zelensky pede para que o poder de voto da Rússia no Conselho de Segurança da ONU seja retirado e disse que as ações russas beiram o “genocídio”.

“Isso é terror. Eles vão bombardear ainda mais nossas cidades ucranianas, vão matar nossas crianças ainda mais sutilmente. Este é o mal que chegou à nossa terra e deve ser destruído”, disse Zelensky em uma curta mensagem de vídeo.

“As ações criminosas da Rússia contra a Ucrânia trazem sinais de genocídio”, acrescentou.

Em outro vídeo, dirigindo-se a “todos os cidadãos do mundo, amigos da Ucrânia, paz e democracia”, Zelensky disse: “Qualquer um que queira se juntar à defesa da Ucrânia, da Europa e do mundo pode vir e lutar lado a lado com os ucranianos contra os criminosos de guerra russos".

