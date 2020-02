Ditaduras da América do Sul usaram máquinas de criptografia da CIA para espionagem

A Operação Condor, uma aliança político-militar entre as ditaduras militares da América do Sul (Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai) com a CIA dos Estados Unidos, levada a cabo nas décadas de 1970 e 1980, coordenou ações repressivas a opositores. Agora, surgem evidências de que a colaboração que resultou na prisão e assassinato desses opositores usou também máquinas de criptografia de uma empresa suíça chamada Crypto AG edit