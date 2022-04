Homem abre fogo no metrô do Brooklyn, em Nova York, e deixa 13 feridos

Apoie o 247

Sputnik - Nesta terça-feira (12), ao menos cinco pessoas foram baleadas e cerca de 13 ficaram feridas na estação de metrô do Brooklyn, em Nova York, onde também foram encontrados dispositivos não detonados, segundo o Corpo de Bombeiros.

Alguns dos feridos pularam em outro trem para fugir para a próxima estação, disseram fontes.

De acordo com a NBC, as pessoas teriam sido baleadas por um homem de cerca de 1,50 m de altura e 180 quilos que usava uma máscara de gás e um colete de construção laranja, de acordo com três autoridades policiais. Ele fugiu do local e não foi capturado.

URGENTE: Ataque a tiros deixa pelo menos 5 baleados e 13 feridos no metrô de Nova York. Explosivos também teriam sido encontrados nas estações do Brooklin. Os trens estão sendo evacuados. pic.twitter.com/r9pFTJTi9l — Renato Souza (@reporterenato) April 12, 2022

O Departamento de Polícia de Nova York publicou uma mensagem em seu Twitter pedindo para que as pessoas envitem circular na área próxima ao metrô.

Aviso: Devido a uma investigação, evite a área da rua 36th e 4th avenida no Brooklyn. Espere veículos de emergência e atrasos na área circundante.

O Corpo de Bombeiros não detalhou os dispositivos encontrados, mas disse que eles foram chamados para a estação de metrô da 36th Street, no bairro de Sunset Park, no Brooklyn, por sinais de fumaça por volta das 8h30 (09h30 do horário de Brasília).

