Dívida pública francesa vai chegar a € 3 trilhões dentro de semanas, diz ministro

Sputnik Brasil - A dívida pública da França vai ultrapassar a marca de € 3 trilhões (aproximadamente R$ 15,2 trilhões) "nas próximas semanas", afirmou o ministro de Ação Pública e Contas da França, Gabriel Attal.

"Nas próximas semanas, ultrapassaremos a marca de 3 trilhões de euros da dívida. Este ano, o serviço da dívida nos custa 18 bilhões a mais do que o esperado", disse Attal ao jornal Journal du Dimanche.

Segundo o ministro, em 2023, somente o serviço da dívida vai custar aos cofres públicos franceses € 51,7 bilhões (cerca de R$ 263,6 bilhões).

Anteriormente, o Instituto Nacional de Estatística e Pesquisa Econômica da França (Insee, na sigla em francês) informou que a dívida pública do país no final do primeiro trimestre de 2022 era de € 2,9 trilhões (cerca de R$ 13,7 trilhões), o equivalente a 114,5% do PIB. O relatório do instituto observou que, durante este período, a dívida aumentou em € 88,8 bilhões (aproximadamente R$ 452,8 bilhões) em comparação com os indicadores anteriores.

De acordo com o relatório, um aumento tão acentuado foi causado principalmente pelo aumento da dívida dos departamentos governamentais (até € 64,8 bilhões, ou cerca de R$ 330,6 bilhões), bem como das estruturas de seguro social (até € 25,6 bilhões ou aproximadamente R$ 130,6 bilhões).

