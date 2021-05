Divórcio de Melinda e Bill Gates revela detalhes da fortuna de US$ 124 bi

Reportagem do jornal The New York Times revela que o patrimônio do casal supera o tamanho de todo o Produto Interno Bruto (PIB) do Marrocos e ou é comparável à soma do valor de mercado de Ford, Twitter e Marrio edit

247 - O divórcio de Bill e Melinda Gates, anunciado no início do mês após um casamento de 27 anos, está dando contornos a uma fortuna gigantesca, cuja medida exata ainda não havia sido revelada.

Reportagem do jornal The New York Times publicada no jornal O Globo revela que o patrimônio do casal supera o tamanho de todo o Produto Interno Bruto (PIB) do Marrocos e ou é comparável à soma do valor de mercado de Ford, Twitter e Marriot.

A fortuna do casal é estimada em mais de US$ 124 bilhões, cerca de R$ 680 bilhões, o que inclui bens tão variados quanto imóveis, ações de empresas e objetos raros. Na relação de bens consta um caderno de anotações que pertenceu ao artista renascentista Leonardo Da Vinci.

O casal Gates vem há muito tempo diversificando a forma como aloca seus bens. Bill Gates detém apenas 1,3% da Microsoft, a gigante de tecnologia que fundou com Paul Allen na década de 1970, e que o tornou um dos maiores bilionários de todos os tempos.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.