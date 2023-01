Documentos secretos da época da vice-presidência de Biden são descobertos nos EUA

Os materiais foram descobertos por "pessoas de confiança" de Biden antes das eleições de meio de mandato no início de novembro edit

Sputnik - Os documentos secretos do período em que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, era vice-presidente do país foram descobertos no prédio do centro analítico que tem seu nome, em Washington, informa o canal de televisão CBS News.

"Segundo as fontes, cerca de 10 documentos são do escritório vice-presidencial de Biden no centro [analítico]", anunciou o canal.

Os materiais foram descobertos por "pessoas de confiança" de Biden antes das eleições de meio de mandato no início de novembro, conforme a informação do canal. Ao desmontar coisas para desocupar o escritório na organização analítica Penn Biden Center, a equipe de Biden encontrou documentos em pastas, junto com outros papéis sem dados secretos.

De acordo com o CBS News, na sequência disso o Arquivo Nacional dos EUA foi notificado, para o qual os materiais acabaram sendo transferidos. O canal destacou que, segundo as fontes, foram os advogados de Biden que decidiram entregar os documentos voluntariamente, ou seja, estes não foram objeto de inquéritos ou investigações.

Agora, o secretário de Justiça dos EUA, Merrick Garland, mandou o procurador do Distrito Norte descobrir como os papéis secretos apareceram no prédio do centro analítico.

O próprio Biden soube dos documentos quando seu advogado notificou a Casa Branca sobre isso. Contudo, o presidente ainda não sabe nada sobre o conteúdo dos papéis.

Anteriormente, documentos secretos guardados por figuras de alto escalão já provocaram escândalos nos Estados Unidos. Assim, isso se tornou motivo de buscas na propriedade do ex-presidente norte-americano Donald Trump em Mar-a-Lago, na Flórida.

No início de agosto passado, a polícia confiscou milhares de documentos, de diferentes níveis de sigilo, enquanto o próprio Trump anunciou que as acusações contra ele foram "politicamente motivadas".

